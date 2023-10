Granada (Spagna), 6 ott. (LaPresse) – “Il lavoro concreto” per combattere le reti dei trafficanti “necessita di un lavoro quotidiano, che è molto ampio e lungo, ma che io vedo perché siamo in una fase in cui noi abbiamo smesso di fare la diagnosi del problema e del fenomeno e siamo passati agli strumenti concreti per risolverlo. E su ciascuno di quegli strumenti, che fanno parte dei 10 punti della von der Leyen a Lampedusa, noi stiamo andando avanti nell’attuazione. Poi ce ne saranno alcuni che richiederanno più tempo, altri meno, perché non dipendono solo dall’Ue o dai singoli paesi, ma soprattutto dai nostri interlocutori africani. Però a partire dal lavoro che è stato fatto in Tunisia, qui c’è un consenso unanime, che vuol dire che la strategia è chiara, ed è un importantissimo spartiacque rispetto alla capacità di mettere in concreto le soluzioni a terra. Che poi si riesca a risolvere un problema così complesso in tempo per, questo non lo so. Per me l’importante è riuscire. Non mi importa quanto tempo mi servirà, uno-due mesi in più, preferisco trovare una soluzione strutturale a un fenomeno che altrimenti sarà sempre fuori controllo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del Consiglio europeo informale di Granada.

