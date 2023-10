Granada (Spagna), 6 ott. (LaPresse) – “Io sono assolutamente d’accordo a dare nuove risorse” nel nuovo bilancio europeo “non al capitolo migratorio, all’Africa. E anche qui bisogna capirsi perché è anche oggetto delle difficoltà che possono esserci con la Tunisia. Noi non possiamo pensare di andare in Africa dicendo ‘vi paghiamo per trattenere un problema che non vogliamo a casa nostra’. Quello che possiamo e dobbiamo fare con l’Africa per ragioni anche geostrategiche è costruire una partnership completamente diversa con i paesi africani”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del Consiglio europeo informale di Granada. “Non si tratta di mettere risorse per bloccare la migrazione – aggiunge la premier – ma per costruire delle partnership strategiche”.

