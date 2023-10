Granada (Spagna), 6 ott. (LaPresse) – “Per noi le nuove regole” del Patto di migrazione e asilo “sono migliori, su questo la posizione tra l’Italia, la Polonia e l’Ungheria è diversa perché banalmente sono diverse le condizioni geografiche. Per cui anche l’opposizione di Polonia e Ungheria dipende da questo, non dalla strategia italiana, su cui anche loro sono d’accordo, cioè fermare l’immigrazione illegale”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del Consiglio europeo informale di Granada. Il no di Polonia e Ungheria, ha quindi spiegato la premier, è legato al fatto che “a maggioranza si sia deciso qualcosa che precedenti Consiglio, loro dicono, avevano stabilito si dovesse decidere solo all’unanimità. Hanno solo questo strumento quindi per far sentire la propria voce. È una posizione che io comprendo perfettamente, che non pregiudica però il lavoro che stiamo facendo. Questo per me è importante. Li capisco come immagino loro capiscono la posizione italiana perché ogni nazione mette davanti i proprio interessi nazionali”.

