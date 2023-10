Granada (Spagna), 6 ott. (LaPresse) – “Sono molto soddisfatta per quello che sta accadendo a livello europeo. Oggi noi ci troviamo in un Consiglio europeo nel quale 27 paesi sono d’accordo sul fatto che la priorità è fermare l’immigrazione illegale a partire dalla dimensione esterna. Questo è indubitabile, poi bisogna essere bravi nell’implementazione”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del Consiglio europeo informale di Granada.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata