Granada (Spagna), 6 ott. (LaPresse) – La natura dell’ultimo testo accordato in Consiglio del Patto Migrazione “ha creato un disaccordo tra diversi Stati membri, che senza dubbio ha bloccato una dichiarazione ufficiale a 27. Ci sarà sicuramente qualcosa simile a una dichiarazione da parte della presidenza, ma per me è secondario perché questo tema sta facendo progressi”. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine del Consiglio europeo informale di Granada.

