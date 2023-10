Roma, 6 ott. (LaPresse) – “Non ho peli sulla lingua nel dire che giudico inopportuna la presenza a quella manifestazione di una magistrata e giudico strano che non se la sia sentita di fare a meno di partecipare a un giudizio in cui i criteri erano quelli. Ma questo non deve volere dire ‘il governo contro la magistratura’. Io sono convinto che non è così per tutto il centrodestra. Sono certo che non è così per Giorgia Meloni e FdI”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata