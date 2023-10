Roma, 6 ott. (LaPresse) – Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate nei primi otto mesi 2023 sono state 657, 20 in meno rispetto alle 677 registrate nel periodo gennaio-agosto 2022 (-3,0%), 115 in meno rispetto al 2021, 166 in meno rispetto al 2020 e 28 in meno rispetto al 2019. Lo rileva l’Inail.

