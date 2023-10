Roma, 6 ott. (LaPresse) – “Molto è stato già fatto in questi mesi, ma siamo solo all’inizio del nostro cammino. Abbiamo davanti un orizzonte di legislatura e continueremo a lavorare, senza sosta e con la massima determinazione, per rispettare il programma sul quale gli italiani ci hanno accordato la loro fiducia”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato alla kermesse ‘Italia, le radici della bellezza’, organizzata da Fratelli d’Italia a Brucoli, in provincia di Siracusa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata