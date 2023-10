Roma, 6 ott. (LaPresse) – E’ stato convocato per lunedì 9 ottobre alle ore 10.30 sotto il ministero delle Imprese e del made in Italy il Coordinamento nazionale unitario dei delegati del Gruppo Acciaierie d’Italia-Ex-Ilva, a cui parteciperanno circa 200 lavoratori e interverranno oltre ai delegati e ai coordinatori nazionali i segretari generali di Fim, Fiom, Uilm Roberto Benaglia, Michele De Palma, Rocco Palombella. Si tratta – viene spiegato – della “prima volta” che i sindacati si convocano per un “coordinamento” all’aperto e sotto la sede di un ministero con tanto di palco e sedie.

