Milano, 6 ott. (LaPresse) – Il ministero della Salute si costituirà in giudizio “per far valere le proprie ragioni” contro il decreto del Tar del Lazio con il quale è stato sospeso, in via cautelare, il Decreto Ministeriale che imponeva lo stop all’uso orale di prodotti a base di Cbd. Il DM dello scorso 7 agosto emanato dal Ministero della Sanità predisponeva l’inserimento delle “composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis” nella tabella dei medicinali e, a partire dal 21 settembre, classificava le composizioni di questo tipo come medicinali rendendone complessa la vendita.

