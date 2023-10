Bari, 6 ott. (LaPresse) – Tre condanne a conclusione del processo sul naufragio del traghetto Norman Atlantic, avvenuto al largo delle coste albanesi nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2014, causando la morte di 31 persone e il ferimento di 64 passeggeri. La Procura di Bari aveva chiesto 23 condanne invocando pene comprese tra 9 anni e tre mesi di reclusione. Il tribunale di Bari ha inflitto sei anni per il comandante della nave Argilio Giacomazzi, 5 anni e 4 mesi per il primo ufficiale di macchina, Gianluca Assante, tre anni per il componente dell’equipaggio Francesco Nardulli. “Grande soddisfazione per il processo Norman: l’impianto accusatorio è stato accolto, purtroppo la nostra procedura è difficilmente compatibile con questa tipologia di reati”, dice il procuratore capo di Bari, Roberto Rossi. “Nonostante l’enorme lavoro dei giudici, si è dovuta dichiarare la prescrizione”.

