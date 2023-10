Roma, 6 ott. (LaPresse) – “Ho il massimo rispetto per le modalità con cui Pd e M5S fanno le loro battaglie, ma non sono le nostre. Io ho fatto sedere al tavolo maggioranza e opposizione per trovare punti di contatto, non faccio manifestazioni. Continuerò a perseguire il dialogo. Stiamo discutendo un’iniziativa sulla sanità con le altre opposizioni e abbiamo mandato le nostre proposte a Meloni, ma a parte che non ci siano grandi questioni, come la guerra in Ucraina, non si può andare in piazza continuamente”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a ‘Omnibus’ su La7.

