Milano, 5 ott. (LaPresse) – “Joe Biden si scuserà con me e con l’America per averci messo così tanto a muoversi e aver permesso che il nostro Paese fosse inondato da 15 milioni di immigrati clandestini, provenienti da luoghi sconosciuti”?. Lo ha scritto l’ex presidente Usa Donald Trump sul suo social Truth, come riportano i media statunitensi. “Attenderò le sue scuse!”, ha aggiunto Trump. E ancora: “È così interessante guardare il corrotto Joe Biden infrangere ogni legge ambientale per dimostrare che avevo ragione quando ho costruito 560 miglia (nella storia si legge erroneamente 450!) di nuovissimo, bellissimo muro al confine” con il Messico. “Come ho dichiarato spesso, nel corso di migliaia di anni, ci sono solo due cose che hanno sempre funzionato, le ruote e i muri!”, ha aggiunto Trump. La notizia giunge dopo che l’amministrazione Biden ha annunciato una deroga a 26 leggi federali nel Texas meridionale per consentire la costruzione di una nuova sezione del muro al confine con il Messico di circa 32 chilometri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata