Washington (Usa), 5 ott. (LaPresse) – Gli Stati Uniti hanno annunciato che “riprenderanno i rimpatri diretti dei cittadini venezuelani che attraversano illegalmente il confine e non hanno una base giuridica per rimanere”. L’annuncio, riferisce il dipartimento di Stato, fa seguito alla decisione delle autorità venezuelane di accettare il ritorno dei propri cittadini, nonché alle discussioni ad alto livello di ieri a Città del Messico tra Stati Uniti, Messico, Colombia e Panama, dove il segretario di Stato Antony Blinken, il segretario per la Sicurezza interna Alejandro Mayorkas e la consigliera per la Sicurezza interna Liz Sherwood-Randall hanno discusso degli sforzi coordinati per affrontare la migrazione irregolare nell’emisfero occidentale.

