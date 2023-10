Roma, 5 ott. (LaPresse) – “A seguito di quanto annunciato oggi sull’erogazione dell’importo di 60 milioni di euro da parte dell’Unione europea sotto forma di sostegno al bilancio, il ministero degli Affari esteri, delle Migrazioni e dei Tunisini all’estero precisa che le autorità tunisine non hanno mai avallato tale incasso”. Lo scrive su Facebook il ministero tunisino degli Esteri che poi rimanda al “contenuto del comunicato stampa della presidenza della Repubblica del 2 ottobre 2023”, nel quale il presidente tunisino, Kais Saied, aveva rifiutato i fondi dell’Unione europea. In precedenza la Commissione europea, tramite una portavoce, aveva confermato che era stato effettuato un pagamento da 60 milioni in favore di Tunisi.

