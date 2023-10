Milano, 5 ott. (LaPresse) – “Stiamo affrontando, in sostanza, il compito di costruire un nuovo mondo”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, parlando alla riunione plenaria del Valdai International Discussion Club, think thank e forum di discussione russo. Lo riporta l’agenzia Tass. “In queste fasi di definizione, il ruolo e la responsabilità di intellettuali come voi, cari colleghi, è estremamente grande”, ha aggiunto rivolgendosi ai membri del club.

