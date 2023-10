Milano, 5 ott. (LaPresse) – “Importanti accordi del Presidente in Spagna oggi”. È quanto riferisce il capo dell’ufficio di presidenza ucraino Andryi Yermak, commentando i bilaterali avuti dal leader ucraino Volodymyr Zelensky a margine della riunione della Comunità politica europea a Granada. “Notizie positive sul rafforzamento dei sistemi di difesa aerea e missilistica dell’Ucraina: i lanciamissili Hawk dalla Spagna e la Germania sta lavorando per garantire l’arrivo di altri sistemi di difesa Patriot”, si legge in un messaggio di Yermak sul proprio canale Telegram, “dobbiamo difendere l’Ucraina in modo più incisivo dai missili da crociera e balistici, dai droni d’attacco e da altri tipi di armi russe”.

