Milano, 5 ott. (LaPresse) – Salgono a più di 100 i morti in un attacco con droni che ha colpito una cerimonia di diploma di ufficiali militari nella città di Homs, in Siria. Di questi, 90 erano ufficiali neodiplomati e 10 civili, tra cui 5 donne. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani. Restano oltre 125 i feriti, di cui alcuni in gravi condizioni. Fra i presenti alla cerimonia c’era anche il ministro siriano della Difesa.

