Milano, 5 ott. (LaPresse) – È salito a 60 il numero di morti in un attacco con droni che ha colpito una cerimonia di diploma di ufficiali militari nella città di Homs, in Siria. Tra le persone uccise vi sono anche 9 civili, tra cui una donna e un bambino che erano parenti di un ufficiale. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani. Almeno 120 persone sono rimaste ferite, di cui decine in condizioni critiche. Fra i presenti alla cerimonia c’era anche il ministro siriano della Difesa.

