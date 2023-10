Granada (Spagna), 5 ott. (LaPresse) – All’incontro sulla lotta al traffico di esseri umani, promosso da Italia e Regno Unito – in corso a margine del Vertice della Comunità politica europea – si sono aggiunti anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente francese Emmanuel Macron. Lo si apprende da fonti diplomatiche. Si discute di come rafforzare la collaborazione operativa per innalzare il livello del contrasto alle organizzazioni criminali internazionali che gestiscono traffici di esseri umani.

