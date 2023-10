Granada (Spagna), 5 ott. (LaPresse) – “Ho spigeato già varie volte l’approccio del Piano Mattei ma noi siamo in dirittura d’arrivo anche con una norma relativa alla governance di questo nostro piano. Un piano con cui vogliamo confrontarci prevalentemente con i paesi europei, alla conferenza che abbiamo i primi di novembre Italia-Africa, e che io presenterò in Parlamento e porterò alle istituzioni europee, perché veramente l’Italia vuole tentare di essere un pioniere in questa materia”. Lo ha detto la premier italiana, Giorgia Meloni, al suo arrivo alla riunione della Comunità politica europea a Granada, rispondendo a una domanda sul Piano Mattei.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata