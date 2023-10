Milano, 5 ott. (LaPresse) – Shaheen Ahmadi, madre di Armita Gravand, è stata arrestata dalle forze di sicurezza della Repubblica islamica dell’Iran. Lo afferma la ong per i diritti umani Hengaw con sede in Norvegia. L’arresto sarebbe avvenuto nella serata di ieri. Armita è la 16enne in coma per un trauma cranico all’ospedale Fajr. Secondo la ong, la ragazza è stata picchiata dalla polizia morale a Teheran perchè non indossava il velo.

