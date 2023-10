Roma, 5 ott. (LaPresse) – “I tecnici che verranno nominati per perizia sul guardrail, valuteranno il ‘cosiddetto ‘buco'”. Lo ha affermato poco fa il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi, nel corso dell’incontro con la stampa in procura a Venezia, dove si sta facendo il punto dell’inchiesta sul tragico incidente del bus precipitato dal cavalcavia Vempa dove sono morte 21 persone e 15 sono rimaste ferite. Il procuratore Cherchi ha ribadito, ancora una volta, di quanto saranno importanti le dichiarazioni dei superstiti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata