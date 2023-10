Milano, 05 ott. (LaPresse) – Il Tar del Lazio ha accolto la richiesta di sospensione dell’Ici, Imprenditori Canapa Italia, in merito al decreto del governo che proponeva sostanzialmente lo stop all’uso orale di prodotti a base di Cbd. Con decreto n. 6652/2023 pubblicato il 5.10.2023, “il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (TAR) ha accolto la richiesta di sospensione del DM del 7.8.2023 formulata da ICI con l’assistenza dello studio legale Prestige Legal & Advisory”, si legge in una nota di Ici. Il Decreto Ministeriale del 7 agosto 2023 emanato dal Ministero della Sanità, predisponeva l’inserimento delle “composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis” nella tabella dei medicinali. Il ricorso dell’Ici era stato presentato il 3 ottobre e chiedeva l’annullamento del decreto che, a partire dal 21 settembre, classificava le composizioni di questo tipo come medicinali rendendone complessa la vendita. Il ricorso contestava tra le altre cose “la decisione di ricondurre il cannabidiolo tra le sostanze stupefacenti o psicotrope”. Sospesa dunque l’efficacia del decreto fino alla camera di consiglio fissata il 24 ottobre.

