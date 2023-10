Roma, 5 ott. (LaPresse) – Via libera in Consiglio dei ministri al decreto legge con misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei. Lo ha annunciato il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci in un punto stampa al termine del Cdm.

