Francoforte (Germania), 5 ott. (LaPresse) – Il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau, si è espresso contro un ulteriore aumento dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea (Bce), almeno per il momento. Ad oggi “non vi è alcuna ragione per un ulteriore aumento dei tassi d’interesse della Bce”, ha affermato Villeroy de Galhau, che è anche membro del Consiglio della Bce, in un’intervista ad Handelsblatt. Villeroy ha detto di vedere l’Eurozona sulla strada giusta nella lotta contro l’inflazione. A metà settembre la Bce ha aumentato il tasso di interesse di riferimento di altri 25 punti base, portandolo al 4,5%. Secondo Villeroy de Galhau i tassi d’interesse dovrebbero ora rimanere a questo livello fino a nuovo avviso.

