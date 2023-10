Milano, 4 ott. (LaPresse) – Il Tribunale di Milano ha ordinato “l’ispezione giudiziale” dentro la Visibilia Editore spa nell’ambito della causa per “gravi irregolarità” promossa dai soci di minoranza della quotata in borsa di cui è stata amministratore e azionista di maggioranza fino all’ottobre 2022 la ministra del Turismo, Daniela Santanché. Il collegio dei giudici civili Amina Simonetti, Maria Antonietta Ricci e Alima Zana ha incaricato la commercialista Daniela Maria Ausilia Ortelli di “verificare la correttezza” del bilancio 2022 e della semestrale 2023, “l’andamento attuale della società” in relazione agli obiettivi del piano industriale 2023-2025 e “il rispetto del piano di rientro” da parte delle società debitrici Visibilia Concessionaria srl e di Visibilia srl in liquidazione (per le quali Santanché ha posto a garanzia la sua abitazione milanese del valore di quasi 6 milioni di euro) indicando “l’eventuale scaduto del debito di Visibilia Concessionaria srl”.

