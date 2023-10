Milano, 4 ott. (LaPresse) – “Siamo all’apertura dell’Assemblea Sinodale. E non ci serve uno sguardo immanente, fatto di strategie umane, calcoli politici o battaglie ideologiche. Non siamo qui per portare avanti una riunione parlamentare o un piano di riforme. No.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata