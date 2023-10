Baltimora (Maryland, Usa), 4 ott. (LaPresse/AP) – Una sparatoria è avvenuta nel campus della Morgan State University di Baltimora, nel Maryland. La polizia ha dichiarato che almeno 4 persone sono state colpite ma non sarebbero in condizioni gravi. “Chiediamo a tutti di mettersi al riparo e di evitare l’area”, ha dichiarato la polizia su X. Circa tre ore dopo, la polizia ha dichiarato che non si trattava più di una situazione di sparatoria attiva. Sul posto gli agenti stavano hanno bloccato l’ingresso sud del campus vicino agli edifici dei dormitori, mentre interveniva anche un elicottero della polizia.

