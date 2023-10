Milano, 4 ott. (LaPresse) – “Il Papa è stato invitato in Ucraina da me, sarei molto lieto se venisse in Ucraina”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervistato da Sky Tg24. “Dobbiamo innanzitutto focalizzarci su questioni umanitarie, sul ritorno dei bambini deportati dall’Ucraina nella Federazione russa, questo compito è molto importante, sarei molto lieto di avere l’appoggio e sostegno del Papa, del Vaticano e dell’Italia”, ha aggiunto Zelensky.

