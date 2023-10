Washington (Usa), 4 ott. (LaPresse) – “Non un dollaro di più dovrà essere speso finché l’Europa non pareggerà i soldi che l’America ha speso per difendere l’Ucraina”. Lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, sostenendo che gli Stati Uniti del “corrotto” Joe Biden hanno già speso 175 miliardi di dollari in aiuti a Kiev.

