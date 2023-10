Roma, 4 ott. (LaPresse) – “Io continuo ad essere convinta che sostenere l’Ucraina sia non solo giusto ma anche il modo migliore per difendere l’interesse nazionale italiano. Quello che molti fanno finta di non comprendere è che se noi avessimo una invasione russa dell’Ucraina non ci troveremmo di fronte a uno scenario di pace, ci troveremmo di fronte a uno scenario ragionevole di una guerra molto più vicina a casa nostra”. Così la premier Giorgia Meloni, intervistata da SkyTg24 nell’ambito delle celebrazioni di ‘Sky 20 anni’. “Poi è evidente che la guerra genera delle conseguenze che impattano fortemente sulle nostre società, e se noi non siamo bravi ad affrontare quelle conseguenze le opinioni pubbliche continueranno a scricchiolare – sottolinea la premier -. Ma è inevitabile, è un tema che l’Italia pone a 360 gradi. Anche ieri abbiamo avuto una conferenza telefonica con i nostri alleati, ed io ho posto questo problema: inflazione, prezzi dell’energia, migrazione, sono tutte conseguenze del conflitto. Impattando sui cittadini chiaramente generano una resistenza o rischiano di generare una stanchezza nell’opinione pubblica. Se noi vogliamo difendere l’Ucraina con forza dobbiamo anche fare attenzione a queste conseguenze”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata