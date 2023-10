Palermo, 4 ott. (LaPresse) – La polizia ha arrestato due poliziotti in forza alla squadra mobile di Palermo per corruzione, peculato, falso materiale ed ideologico. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal gip di Palermo. L’indagine è coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia. Oltre al sovrintendente capo e al vice sovrintendente è stato arrestato anche uno spacciatore. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il sovrintendente informava lo spacciatore sullo stato delle indagini in cambio di denaro. Ad entrambi i poliziotti invece viene contestato di essersi appropriati di parte della droga sequestrata, falsificando i verbali di distruzione dello stupefacente.

