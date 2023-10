Milano, 4 ott. (LaPresse) – Sono Moungi Bawendi, Louis Brus e Alexei Ekimov i vincitori del premio Nobel per la Chimica 2023. Lo ha annunciato l’Accademia reale svedese, spiegando che il riconoscimento è stati conferito ai tre ricercatori “per la scoperta e la sintesi dei punti quantici”, ovvero nanoparticelle così piccole che le loro dimensioni ne determinano le proprietà. Come spiega l’Accademia, queste particelle hanno proprietà uniche e ora diffondono la loro luce dagli schermi televisivi e dalle lampade a LED. Catalizzano reazioni chimiche e la loro luce chiara può illuminare il tessuto tumorale per il chirurgo. I tre ricercatori hanno utilizzato i punti quantici principalmente per creare luce colorata. Ritengono che in futuro i punti quantici possano contribuire all’elettronica flessibile, a sensori minuscoli, a celle solari più sottili e forse a comunicazioni quantistiche criptate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata