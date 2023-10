Milano, 4 ott. (LaPresse) – “Accolgo con favore il successo dell’accordo politico raggiunto dagli Stati membri” sul regolamento per la gestione delle crisi migratorie, “si tratta di una vera e propria svolta che ci permette di far avanzare i negoziati con il Parlamento europeo e il Consiglio Ue”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen in un post pubblicato sul social X. “Uniti possiamo realizzare il Patto prima della fine di questo mandato”, aggiunge, riferendosi all’accordo sui migranti.

