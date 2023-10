Riad (Arabia Saudita), 4 ott. LaPresse – L’accordo raggiunto dagli ambasciatori Ue sul regolamento che affronta le situazioni di crisi e forza maggiore per la migrazione e l’asilo al termine della riunione del Coreper “è stato un risultato importante per l’Italia”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando sul volo che lo sta portando in Arabia Saudita per una missione di due giorni. “Dal testo è stato tolto il paragrafo sulle Ong” ha sottolineato ancora il titolare della Farnesina.

