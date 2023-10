Roma, 4 ott. (LaPresse) – “Devo dire che” sul dossier migranti “non mi sento isolata io, mi sembra che sia molto più isolata una sinistra europea che continua a ritenere di poter affrontare questa materia in modo ideologico facendo di fatto un lavoro che non aiuta nessuno”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a SkyTg24, nell’ambito delle celebrazioni ‘Sky 20 anni’, che andrà in onda in versione integrale alle 19. “Mi pare che si usino parole chiare quando si dice che i trafficanti di esseri umani non possono decidere chi entra in Europa, perché è una strada chiara quella che l’Europa vuole intraprendere”, ha spiegato la premier.

