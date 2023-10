Roma, 4 ott. (LaPresse) – “Gli ambasciatori dell’Ue hanno raggiunto un accordo sul regolamento che affronta le situazioni di crisi e forza maggiore per la migrazione e dell’asilo”. Lo ha annunciato su X la presidenza spagnola del Consiglio dell’Ue, al termine della riunione del Coreper. La presidenza spagnola ha lavorato per sbloccare l’impasse creatosi dal Consiglio Ue Interni di gioved√¨ scorso. Il nodo era il riferimento al ruolo delle Ong nei salvataggi in mare, richiesto dalla Germania e osteggiato dall’Italia.

