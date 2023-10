Reggio Emilia, 4 ott. (LaPresse) – Un muratore, questa mattina, mentre stava compiendo lavori di muratura, è stato schiacciato da un rimorchio che trasportava il cemento e ha perso la vita. L’incidente è accaduto in un’azienda agricola di Olmo di Gattatico, in provincia di Reggio Emilia e secondo le prime informazioni la vittima avrebbe 67 anni. Dopo l’infortunio che gli è costato la vita, sono intervenuti sul luogo dell’incidente i vigili del Fuoco di Sant’Ilario, i volontari della Croce bianca e il personale dell’automedica, ma per lui non ci sarebbe stato comunque più nulla da fare. Sulle cause e sulla dinamica dell’incidente stanno indagando le forze dell’ordine e i tecnici del Servizio di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro.

