Milano, 4 ott. (LaPresse) – Il Centro di coordinamento dei soccorsi ha informato che alle 5 di questa mattina sono terminate le operazioni di rimozione della carcassa dell’autobus da sotto il cavalcavia. Lo riferisce il Comune di Venezia in un post pubblicato sul social X. “La viabilità su Rampa Rizzardi direzione Marghera è ancora interrotta per consentire la messa in sicurezza dell’area”, si legge nel post. Il bus, precipitato dal cavalcavia Vempa a Mestre e poi andato a fuoco, stava rientrando al camping ‘Hu’ di Marghera.

