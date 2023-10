Roma, 4 ott. (LaPresse) – “Il bus ha impattato il guardrail cinquanta metri prima di precipitare dal cavalcavia. In pratica ha corso a fianco del cavalcavia prima della sterzata che ha determinato la caduta. Non risultano segni di frenata né di impatto con altri mezzi”. Lo ha detto il procuratore capo di Venezia Bruno Cerchi nel corso della conferenza stampa in merito all’incidente di Mestre in cui sono morte 21 persone e 15 ferite. Sembra così per il momento esclusa la pista dell’auto pirata coinvolta nell’incidente. Durante la conferenza Cherchi ha sottolineato l’importanza che avranno i risultati dell’autopsia sul corpo dell’autista del bus, morto nell’impatto.

