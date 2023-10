Roma, 4 ott. (LaPresse) – “Dai primi rilievi sembrerebbe che sul campo del sinistro non ci sarebbero tracce di frenata”. E’ quanto ha spiegato il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi durante l’incontro con la stampa dopo l’incidente di ieri. “Per il momento – ha aggiunto la procura – non ci sono ancora indagati e non siamo ancora in grado di effettuare una ricostruzione precisa di quanto accaduto. Oggi verrà disposta un’attività medico legale sia per l’attività ordinaria di controllo sia per identificare quanti erano privi di documenti”.

