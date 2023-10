Milano, 4 ott. (LaPresse) – “È momento di lutto per tutti è un momento in cui bisogna stare in un silenzio che può diventare conforto”. Lo ha detto il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, nel corso della conferenza stampa convocata per fare il punto sulla strage del bus precipitato dal cavalcavia a Mestre, nella serata di ieri.

