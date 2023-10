Roma, 4 ott. (LaPresse) – Omicidio plurimo stradale contro ignoti. È l’ipotesi di reato con cui la procura della Repubblica di Venezia ha aperto un fascicolo d’inchiesta dopo l’incidente del bus precipitato dal viadotto a Mestre in cui sono morte 21 persone e ferite 19, 4 in modo grave. Il procuratore capo di Venezia Cerchi ha ribadito, durante la conferenza stampa che per il momento “non ci sono indagati”.

