Milano, 04 ott. (LaPresse) – Secondo quanto apprende LaPresse, sono in corso le analisi anche sullo stato del manto stradale e del guardrail del cavalcavia di Mestre dal quale ieri è precipitato un bus, provocando la morte di 21 persone e il ferimento di 15. Secondo alcune fonti, sul tratto di strada in questione il guardrail sarebbe vecchio e in alcuni tratti sarebbe in corso di sostituzione. La procura di Venezia ha aperto un’inchiesta, per ora senza indagati, sull’accaduto e ha disposto anche la verifica sul cronotachigrafo (scatola nera) per verificare se sia utilizzabile. Tra le ipotesi per l’incidente, quella di un malore dell’autista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata