Milano, 04 ott. (LaPresse) – Secondo quanto apprende LaPresse, sono state acquisite le scatole nere del bus caduto dal cavalcavia di Mestre ieri sera, provocando la morte di 21 persone e il ferimento di altre 15. Si tratta per la precisione dei dati del cronotachigrafo: l’acquisizione è stata disposta dalla procura. Si valuta l’utilizzabilità delle immagini: il dispositivo potrebbe essere stato danneggiato in modo irreparabile dall’incidente. Secondo quanto riferiscono fonti della società La Linea Spa, che gestiva il trasporto, le immagini potrebbero essere ancora utilizzabili e permetterebbero di capire qualcosa in più sulla dinamica dell’incidente.

