Roma, 4 ott. (LaPresse) – “Nessuno vuole ripetere gli anni di piombo dei conflitti tra magistratura e politica. Non c’è in atto uno scontro istituzionale, e non mi pare che le espressioni della Presidenza del Consiglio abbiano ad oggetto uno scontro istituzionale”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso del question time alla Camera. “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, come statuito dalla Costituzione, e nessuno vuole mettere in discussione il patrimonio irrinunciabile della sua autonomia, della sua indipendenza, e mai e poi mai nessuno ha pensato di poter sottomettere il pm a qualsiasi forma di controllo da parte dell’esecutivo”, ha aggiunto il ministro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata