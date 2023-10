Palermo, 4 ott. (LaPresse) – Un Boeing di Ryanair diretto a Bologna stamattina non ha potuto effettuare le procedure per il decollo dall’aeroporto di Catania, probabilmente per un guasto tecnico. Tutte le procedure di emergenza sono state attivate. Cinque voli in arrivo all’aeroporto di Fontanarossa, intanto, sono stati dirottati verso Palermo e verso Lamezia Terme. L’aereo nel frattempo è stato spinto nel parcheggio dell’aeroporto.

