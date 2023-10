Roma, 4 ott. (LaPresse) – Ora è ufficiale. La Roma ha annunciato una nuova partnership con Riyadh Season, che vedrà uno degli eventi di intrattenimento più importanti al mondo diventare il nuovo sponsor della maglia del club giallorosso. Con la sua quarta edizione che inizierà alla fine di questo mese, la stagione di Riyadh attira ogni anno visitatori da tutto il mondo nella capitale dell’Arabia Saudita durante i mesi invernali per assistere a migliaia di concerti, mostre, esperienze culinarie e altri eventi di intrattenimento unici con alcuni dei più grandi marchi e individui. “La maglia giallorossa è unica, è sinonimo dell’AS Roma in tutto il mondo e siamo orgogliosi che la stagione di Riyadh sarà ora associata a una maglia così iconica”, ha dichiarato Turki Alalshikh, presidente della General Entertainment Authority dell’Arabia Saudita. “Come il calcio, Riyadh Season mira a riunire le persone con la sua vasta gamma di eventi di intrattenimento internazionali e questa collaborazione offrirà una visibilità ancora maggiore attraverso uno dei club più supportati al mondo. Il recente successo della Roma in Europa rende questo un momento entusiasmante per far parte di questo famoso club e non vediamo l’ora di vedere cosa si potrà ottenere insieme nei prossimi anni”, ha aggiunto.

