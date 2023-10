Roma, 4 ott. (LaPresse) – In una risoluzione sugli standard per i bagagli a mano delle compagnie aeree adottata oggi i deputati chiedono norme Ue uniformi in materia di dimensioni e prezzi. Nel testo, non legislativo, adottato per alzata di mano, si sottolineano le preoccupazioni dei cittadini per i disagi causati dalle norme divergenti sui bagagli a mano delle diverse compagnie aeree, che hanno anche l’effetto di creare costi nascosti e rendere più difficile il confronto fra i prezzi. Inoltre, sottolineano i deputati, quando i passeggeri utilizzano compagnie aeree diverse o devono cambiare i loro piani, le regole divergenti creano ulteriori difficoltà. Nella risoluzione adottata, che dà seguito a una petizione di un cittadino tedesco, i deputati chiedono di aggiornare la legislazione dell’Ue sui diritti dei passeggeri aerei per offrire una soluzione alla questione.

